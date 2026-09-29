به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، دوستی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: توسعه زنجیره‌های تولید، توجه به مزیت‌های نسبی منطقه و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی از اولویت‌های دولت است.

وی با اشاره به بازدید از یک واحد تولید محصولات کشاورزی با رویکرد صادراتی، افزود: اقلیم استان ظرفیت تولید محصولات خاص را دارد و ترکیب دانش و کشاورزی می‌تواند زمینه توسعه این بخش را فراهم کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در بازدید از یک واحد تولید قیر و محصولات مرتبط، ایجاد زنجیره و خوشه نفتی در استان را اقدامی در راستای ظرفیت‌های منطقه دانست و گفت: کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های دارای ظرفیت نفت و گاز کشور است و حرکت در امتداد این مزیت می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

دوستی تأمین انرژی و افزایش سرمایه در گردش را از نیاز‌های اصلی واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل مربوط به تأمین برق، زیرساخت‌ها و تسهیلات واحد‌های تولیدی بررسی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز از برگزاری نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی خبر داد و گفت: این نشست با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، مسئولان ملی و نمایندگان استان برگزار می‌شود.

رحمانی افزود: رفع مشکلات بیمارستان خصوصی زاگرس، توسعه مزرعه بلوبری، تأمین برق واحد‌های تولیدی و تکمیل زیرساخت‌های مرکز تکثیر و اصلاح نژاد ماهیان سردابی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بازدیدهاست.

وی گفت: مزرعه بلوبری ظرفیت توسعه تا ۵۰ هکتار را دارد و برای تأمین زمین، تسهیلات و زیرساخت‌های مورد نیاز آن برنامه‌ریزی می‌شود.

استاندار همچنین با اشاره به فعالیت واحد تولید قیر و ایزوگام استان افزود: این کارخانه سالانه ظرفیت تولید ۲۴ میلیون مترمربع ایزوگام و ۸۰۰ هزار تن قیر دارد و در مرحله بهره‌برداری برای بیش از ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

رحمانی تأمین برق شهرک صنعتی را از دیگر مسائل این مجموعه عنوان کرد و گفت: احداث پست برق در نشست شورای گفت‌و‌گو بررسی خواهد شد.

وی همچنین درباره مرکز تکثیر و اصلاح نژاد ماهیان سردابی گفت: با تکمیل زیرساخت‌های این مرکز، امکان تولید بخشی از تخم چشم‌زده مورد نیاز کشور فراهم می‌شود و از خروج ارز برای واردات جلوگیری خواهد شد.

بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مسائل و محدودیت‌های واحد‌های تولیدی بازدیدشده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد و پیگیری مسائل توسعه‌ای استان دانست.