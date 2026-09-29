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مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: احیای بناهای تاریخی و تبدیل آنها به فضاهای فرهنگی و گردشگری میتواند به تقویت هویت تاریخی بیجار و افزایش جاذبههای گردشگری این شهرستان کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عضو هیأتمدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی با اشاره به وجود حدود ۶۰۰ اثر تاریخی در شهرستان بیجار، گفت: با توجه به این ظرفیت ضروری است زمینه تبدیل این شهرستان به یک مقصد گردشگری را فراهم کرد.
حسینی با اشاره به وجود حدود ۶۰ حمام تاریخی بیجار نیز اظهار داشت: صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی میتواند در زمینه مرمت و احیای این بناها نقشآفرینی کند.
وی همچنین عنوان کرد: موضوع بیمه هنرمندان و ایجاد زمینههای مناسب برای فروش محصولات صنایعدستی در حال پیگیری است و تلاش میشود با ایجاد بسترهای جدید، هنرمندان بتوانند محصولات خود را با دسترسی آسانتر به بازار عرضه کنند.
مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به احداث موزه امیر نظام گروسی درباره مرمت و ساماندهی بازار تاریخی بیجار نیز گفت: با توجه به مسائل فنی و مالکیت، همراهی کسبه و دستگاههای اجرایی میتواند روند احیای این مجموعه تاریخی را تسهیل کند.