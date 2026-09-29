روزهای پرحاشیه صنعت نفت آبادان همچنان ادامه دارد و پس از نتایج نامطلوب این تیم در هفته‌های نخست، مدیرعامل باشگاه از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با گذشت بیش از دو هفته از استعفای مدیرعامل، هنوز مدیرعامل جدید باشگاه معرفی نشده و این موضوع نگرانی هواداران را نسبت به آینده تیم افزایش داده است.

هواداران صنعت نفت آبادان معتقدند انتخاب مدیرعامل و تعیین تکلیف مدیریت باشگاه باید در زمان مناسب انجام شود تا فرصت برای جبران امتیازات از دست‌رفته باقی بماند.

آنها همچنین تأکید دارند یک تیم موفق تنها به عملکرد بازیکنان در زمین مسابقه وابسته نیست و بخش مدیریتی و اجرایی باشگاه نیز باید از توان، برنامه و تجربه کافی برخوردار باشد.

هواداران خواستار انتخاب مدیری کارآمد، باتجربه و باانگیزه هستند تا با درک شرایط فعلی، در کوتاه‌مدت برای بهبود نتایج و جبران امتیازات از دست‌رفته اقدام کند و در ادامه نیز زمینه ثبات و ساماندهی بیشتر تیم محبوب آبادانی‌ها را فراهم آورد.