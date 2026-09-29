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رئیس جهاددانشگاهی گفت: مراکز و مجموعههای فرهنگی جهاددانشگاهی با هدف تربیت، رشد و پختگی دانشجویان شکل گرفتهاند و فعالیتهای حرفهای آنها در حوزههایی مانند خبر، نظرسنجی، گردشگری و نشر باید در خدمت این مأموریت و تقویت هویت جهاددانشگاهی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر علی منتظری در ارتباط برخط با ششمین نشست منطقهای معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و با حضور معاونان، مدیران، مسئولان و اعضای فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به هویت اسلامی و انقلابی جهاددانشگاهی گفت: حفظ و تقویت این هویت، یکی از مهمترین وظایف حوزه فرهنگی و از الزامات استمرار حرکت اثرگذار این نهاد است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و شکلگیری جنگ ترکیبی و شناختی افزود: در شرایطی که افکار عمومی و باورهای جامعه، بهویژه نسل جوان، مورد هجمه قرار گرفته است، جهاددانشگاهی باید ضمن ایفای نقش خود در این عرصه، از گرفتار شدن در مسائل حاشیهای پرهیز کند.
رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: عدهای علاقهمندند جهاددانشگاهی را درگیر مسائل حاشیهای کنند، اما ما باید اصرار داشته باشیم که وارد این حاشیهها نشویم و به وظایف و مأموریتهایی که در این مقطع زمانی بر عهده داریم بپردازیم.
مسئولان فرهنگی در حفظ هویت جهاددانشگاهی نقش محوری دارند
منتظری با تأکید بر اینکه حفظ هویت جهاددانشگاهی وظیفه همه اعضای این نهاد است، اظهار کرد: اگر بخواهیم این مسئولیت را بهصورت مشخصتر بیان کنیم، مسئولان فرهنگی از مهمترین مسئولان در این زمینه هستند و باید در حفظ هویت جهاددانشگاهی و ارزشهای بنیادی آن مراقبت و اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، توجه به ورود و جذب اعضایی است که با اهداف، وظایف و مأموریتهای جهاددانشگاهی آشنایی داشته باشند و با ماموریتهای آن نسبت داشته باشند و این نسبت چیزی نیست جز اسلام، انقلاب و تبعیت از رهبری.
رئیس جهاددانشگاهی تصریح کرد: بخشی از اعضایی که وارد این نهاد شدهاند، ممکن است آشنایی کافی با فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی، سابقه فعالیت، نحوه شکلگیری و مسیر طیشده آن نداشته باشند؛ بنابراین ما در قبال همه اعضا مسئول هستیم و فعالیتهای فرهنگی باید به گونهای طراحی شود که زمینه آشنایی و ارتباط آنان با هویت و مبانی جهاددانشگاهی فراهم شود.
وی با بیان اینکه در کنار مطالعات فرهنگی باید به آموزش فرهنگی نیز توجه شود، گفت: بخشی از این آموزشها میتواند به صورت داوطلبانه و در حوزههایی مانند احکام اسلامی، قرآن و معارف دینی ارائه شود تا اعضا حداقلهای لازم در حوزههای دینی را فراگیرند.
منتظری با بیان اینکه مسئولان فرهنگی باید فرهنگ اسلامی را به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه جدی قرار دهند تأکید کرد: مسئولیت حوزه فرهنگی تنها به اجرای برنامههای فرهنگی محدود نمیشود، بلکه اعضای این حوزه نسبت به کل اعضای جهاددانشگاهی مسئولیت دارند و باید برای حفظ هویت اسلامی و انقلابی این نهاد تلاش کنند؛ چراکه اگر این هویت حفظ و تقویت نشود و نسبت به آن غفلت صورت گیرد، حرکتهای اثرگذار و رویشهای آینده جهاددانشگاهی در تمامی حوزهها با گسست، ضعف و سستی مواجه خواهد شد.
فعالیت فرهنگی با بخشنامه و دستور محقق نمیشود
رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه فعالیت فرهنگی را نمیتوان با بخشنامه و ایجاد ساختارهای اداری پیش برد، گفت: کار فرهنگی با ارتباط صمیمی، عاطفی و دلسوزانه امکانپذیر است و فعالیتی که با نیت الهی و خالصانه شکل بگیرد، نیازمند بخشنامه و دستور نیست.
وی ادامه داد: ما باید بستر فعالیتهای فرهنگی را فراهم کنیم و این امور با حفظ کرامت افراد، به صورت داوطلبانه و نه با هدف مثلا کسب امتیاز اداری انجام شود؛ در این صورت است که آثار فعالیتهای فرهنگی ماندگار خواهد بود.
منتظری با بیان اینکه آنچه در حوزه فرهنگی انجام میدهیم، ممکن است در آمار و ارقام قابل مشاهده نباشد، اما آثار آن در سایر حوزههای فعالیت جهاددانشگاهی در آینده نمایان خواهد شد افزود: هویت و تقویت آن، آثار وضعی و ماندگاری دارد که در پژوهش، آموزش، فناوری و سایر فعالیتهای این نهاد خود را نشان خواهد داد.
مهر و محبت رهبری به جهاددانشگاهی ریشه در هویت این نهاد دارد
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به این سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی که از اول مهر و محبت این نهاد در دل من بوده است گفت: یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان میفرمودند این بود که جهاددانشگاهی از ابتدا بر اساس تقوا شکل گرفته است.
وی افزود: تقوا به این معناست که یک نهاد پاک و منزه باشد و افراد در آن برای پست، مقام، جایگاه و جاه و جلال تلاش نکنند، بلکه هدف اصلی آنان جلب رضایت خداوند و خدمت به خلق خدا باشد. روشن نگه داشتن چنین حرکتی در جهاددانشگاهی وظیفه همه اعضاست، اما مسئولان فرهنگی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.
حضور جدی حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاهها
منتظری با تأکید بر ضرورت حضور جدی حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاهها گفت: حوزه فرهنگی باید در دانشگاه حضور داشته باشد، با دانشجویان ارتباط برقرار کند و نقش تربیتی و رشد آنان را مورد توجه قرار دهد.
رئیس جهاددانشگاهی افزود: ما به دنبال تشریفات و برنامههای پرهزینه نیستیم، بلکه برنامههایی صحیح، ساده، بهروز و در عین حال با شکوه و همراه با شور و شعور برای دانشجویان میخواهیم؛ چراکه مخاطب اصلی فعالیتهای فرهنگی جهاددانشگاهی دانشجویان هستند.
شکل گیری مراکز و سازمانهای فرهنگی جهاددانشگاهی با هدف تربیت و رشد دانشجویان
وی افزود: بسترهایی که در جهاددانشگاهی در طول سالها شکل گرفتهاند، از جمله سازمان دانشجویان، خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، مرکز گردشگری، مرکز امام و انقلاب اسلامی و سایر مراکز، با هدف تربیت، رشد، پختگی و کمال دانشجویان ایجاد شدهاند و نباید صرفاً به عنوان ساختارهای اداری یا سازمانی به آنها نگاه کرد.
رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: محصول اصلی این مجموعهها باید تربیت و رشد دانشجویان باشد و توجه داشته باشیم که فعالیتهای حرفهای آنها مانند تولید خبر، نظرسنجی، گردشگری، نشر و سایر خدمات، در واقع محصول ثانویه این مأموریت هستند.
وی با اشاره به سازمان انتشارات جهاددانشگاهی گفت: این سازمان نیز صرفاً برای انتشار کتاب ایجاد نشده است، بلکه یکی از اهداف آن ایجاد ارتباط صمیمی میان دانشگاهیان و استادان با انقلاب اسلامی و فراهم کردن بستری برای انتشار آثار آنان، فارغ از بروکراسی نوعی اقدام جهادی است.
مراکز فرهنگی باید در خدمت هویت و مأموریت جهاددانشگاهی باشند
منتظری با تأکید بر اینکه ساختارها و مراکز فرهنگی باید در خدمت مأموریت اصلی جهاددانشگاهی قرار گیرند، گفت: اگر این مراکز در خدمت هویت و وظایف جهاددانشگاهی نباشند، اساساً ارزش و فلسفه وجودی خود را از دست میدهند.
وی افزود: این مراکز و ساختارها ابزار و بستر هستند و باید متناسب با شرایط روز، بهصورت مستمر بهروزرسانی و گسترش پیدا کنند تا بتوانند طیف وسیعتری از مخاطبان را پوشش دهند.
نباید فرهنگ دیوانسالاری به جهاددانشگاهی تحمیل شود
رئیس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رویههای سازمانهای مجری و ناظر بر قوانین و مقررات دولتی اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد فرهنگ دیوانسالاری دستگاههای اجرایی به جهاددانشگاهی تحمیل شود.
وی گفت: جهاددانشگاهی نمیتواند اسیر و گرفتار غل و زنجیرهایی باشد که مانع حرکت و پویایی آن میشود؛ چراکه تداوم چنین وضعیتی میتواند به هویت و ماهیت این نهاد آسیب وارد کند.
منتظری با اشاره به مذاکرات و پیگیریهای انجامشده درباره جایگاه حقوقی جهاددانشگاهی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و نه دستگاه اجرایی، افزود: درباره شمول برخی قوانین و مقررات مربوط به دستگاههای اجرایی بر جهاددانشگاهی، بهویژه در حوزههای اداری و نیروی انسانی، مباحث حقوقی مطرح شده است که از نظر ما فاقد استدلال لازم است؛ چراکه اساسنامه جهاددانشگاهی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و این نهاد دستگاه اجرایی محسوب نمیشود.
رئیس جهاددانشگاهی ضمن قدردانی و تشکر از حمایتهای دولت، رئیس جمهور و معاون اول ایشان با طرح این پرسش که چرا باید نهادی را که میخواهد روی پای خود بایستد و با شیوهای متفاوت از دستگاههای اجرایی حرکت کند، گرفتار چنین وضعیتی کنیم، گفت: امیدواریم تا زمانی که فرصت اصلاح وجود دارد، نسبت به این مسائل توجه جدی شود؛ چراکه نباید سستی و خللی در مسیر حرکت جهاددانشگاهی ایجاد شود و همه باید کمک کنیم تا جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی بماند.
گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس
منتظری همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس و نقش جهاددانشگاهی در انجام طرحها و فعالیتهای دانشبنیان در دوران دفاع مقدس، یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: یاد و نام همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگهای تحمیلی اخیر و در رأس آنان رهبر شهیدمان، حضرت امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را گرامی میداریم.
وی افزود: جهاددانشگاهی نیز شهدای ارزشمند و عزیزی را در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است که باید در این ایام یاد و نام آنان را گرامی بداریم و همچنین از فرماندهان و سلحشورانی که در میدانهای نبرد، جان خود را برای ایران و اسلام تقدیم کردند، یاد میکنیم و جانفشانی آنها را برای «ایران قوی» ارج مینهیم.