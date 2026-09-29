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معاونت مسکن و ساختمان از آغاز ثبتنام عمومی متقاضیان واگذاری زمینهای مسکونی روستایی در بیش از هزار و ۴۰۰ روستای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، واجدان شرایط میتوانند برای دریافت زمین مسکونی در روستاهای دارای ظرفیت، با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir، نسبت به ثبت درخواست، انتخاب روستای مورد نظر و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
در این مرحله، ظرفیت واگذاری شامل بیش از ۲۳۰ هزار قطعه زمین مسکونی در بیش از هزار و ۴۰۰ روستای کشور است.
بر اساس این اطلاعیه، زمینهای مسکونی به صورت ۹۹ساله و با پرداخت هزینه آمادهسازی واگذار میشوند.