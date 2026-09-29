به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این حراج، میانگین قیمت هر شمش طلا ۳۳ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان بود و فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا و سکو‌های برخط فروش طلا در معاملات حضور داشتند.

بر اساس آمار تجمیعی، از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن در مجموع ۸۳۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان معامله شده است.