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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان گفت: کارشناسان این اداره از کارخانه آسفالت واقع در منطقه بتوند بصورت سرزده بازدید و وضعیت زیستمحیطی این واحد صنعتی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید صالحیپور باورصاد اظهار کرد: کارشناسان اداره محیط زیست مسجدسلیمان در قالب گشت نظارتی و به صورت سرزده از کارخانه آسفالت منطقه بتوند بازدید شد و طی آن عملکرد زیستمحیطی واحد تولیدی، نحوه فعالیت مشعلها، وضعیت سیستمهای فیلتراسیون و کنترل خروجی آلایندههای هوا مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این پایش، کارشناسان اداره بخشهای مختلف خط تولید آسفالت، محل دپوی مصالح و نحوه مدیریت پسماندهای کارخانه را مورد بازرسی قرار دادند و بر ضرورت فعالیت مستمر و بدون نقص سیستمهای غبارگیر و تجهیزات کنترل آلایندههای هوا تأکید کردند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد: پایش واحدهای صنعتی و تولیدی با هدف پیشگیری از انتشار آلایندهها و صیانت از سلامت عمومی و کیفیت محیط زیست منطقه به صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.
صالحیپور باورصاد تأکید کرد: سلامت عمومی شهروندان و حفظ کیفیت هوای منطقه از اولویتهای اصلی محیط زیست است و تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی موظف هستند در تمام ساعات فعالیت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت کنند.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نقص در سامانههای کنترل و کاهش آلایندهها، اقدامات قانونی و صدور اخطاریههای زیستمحیطی برای واحدهای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.