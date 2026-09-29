به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این رویداد با هدف شناسایی و معرفی ایده‌ها، راهکارها، محصولات و دستاورد‌های نوآورانه در حوزه گردشگری و ایجاد زمینه تعامل میان فعالان صنعت، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و صاحبان ایده برگزار شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، استارتاپ‌ها، کسب‌وکار‌های گردشگری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، فعالان میراث فرهنگی و گردشگری شهری، برنامه‌نویسان، تولیدکنندگان محتوا و صاحبان ایده از شرکت کنندگان این رویداد می‌باشند.

محور‌های اصلی رویداد شامل هوش مصنوعی و آینده گردشگری، تحول دیجیتال، شهر و مقصد هوشمند، تجربه شخصی‌سازی‌شده گردشگر، واقعیت افزوده و مجازی، میراث فرهنگی و روایتگری دیجیتال، بازاریابی هوشمند، داده و تحلیل گردشگری و مدل‌های نوین کسب‌وکار است در حاشیه این برنامه از پوستر رویدادشهری "تهران تِل" نیز رونمایی شد.