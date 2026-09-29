به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امین آقایی با اشاره به اینکه خوتکا از پرندگان مهاجر زمستان‌گذران در گیلان به شمار می‌رود گفت : ۱۱ قطعه خوتکا، پس از کشف و ضبط از یک فرد متخلف و طی مراحل مراقبت و اطمینان از بهبودی کامل ، در پناهگاه حیات‌وحش سلکه رهاسازی شد.

وی افزود: رهاسازی پرندگان پس از بررسی وضعیت جسمانی و اطمینان از توانایی بازگشت آنها به شرایط طبیعی انجام می‌شود تا این پرندگان بتوانند چرخه طبیعی مهاجرت و زیست خود را در زیستگاه مناسب ادامه دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا با اشاره به آغاز فصل پاییز و شروع ورود پرندگان مهاجر زمستان‌گذران به گیلان، از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده پرندگان مهاجر آسیب‌دیده یا موارد خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز پرندگان وحشی، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا اطلاع دهند.

آقایی تأکید کرد: مشارکت و گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از پرندگان مهاجر و جلوگیری از صید، زنده‌گیری و خرید و فروش غیرمجاز آنها داشته باشد.