استان فارس دارای جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی بسیاری است که این منطقه را به استان چهار فصل معروف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،استان فارس دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و مذهبی بسیاری است و تاکنون ۲۹۰ جاذبه گردشگری در این استان شناسایی شده است و به‌طور متوسط ۱۲ جاذبه در هر شهرستان وجود دارد.

کلانشهر شیراز مرکز استان، پنجمین شهر پرجمعیت ایران و استان فارس چهارمین استان بزرگ کشورمان است.

بر پایه تقسیمات کشوری سال ۱۴۰۲ خورشیدی، استان فارس به ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر تقسیم شده است.

بیشینه این استان را فارس‌ها تشکیل داده‌اند، اما اقلیت‌هایی از لرها، عرب‌های خمسه و کُرد‌ها نیز در این استان حضور دارند که هر یک به زبان‌های گوناگونی مانند فارسی شامل گویش باصری و گویش کهمره‌ای، لارستانی، لری، عربی و کُردی سخن می‌گویند.