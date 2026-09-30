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استان فارس دارای جاذبههای طبیعی، تاریخی و مذهبی بسیاری است که این منطقه را به استان چهار فصل معروف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،استان فارس دارای جاذبههای طبیعی و تاریخی و مذهبی بسیاری است و تاکنون ۲۹۰ جاذبه گردشگری در این استان شناسایی شده است و بهطور متوسط ۱۲ جاذبه در هر شهرستان وجود دارد.
کلانشهر شیراز مرکز استان، پنجمین شهر پرجمعیت ایران و استان فارس چهارمین استان بزرگ کشورمان است.
بر پایه تقسیمات کشوری سال ۱۴۰۲ خورشیدی، استان فارس به ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر تقسیم شده است.
بیشینه این استان را فارسها تشکیل دادهاند، اما اقلیتهایی از لرها، عربهای خمسه و کُردها نیز در این استان حضور دارند که هر یک به زبانهای گوناگونی مانند فارسی شامل گویش باصری و گویش کهمرهای، لارستانی، لری، عربی و کُردی سخن میگویند.