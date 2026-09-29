افتتاح سه واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد آبادان

همزمان با هفته دفاع مقدس، سه واحد مسکونی با مشارکت کمیته امداد شهرستان آبادان و گروه جهادی حضرت ابوالفضل(ع) سپاه آبادان احداث و به خانواده‌های نیازمند واگذار شد.