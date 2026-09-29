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همزمان با هفته دفاع مقدس، سه واحد مسکونی با مشارکت کمیته امداد شهرستان آبادان و گروه جهادی حضرت ابوالفضل(ع) سپاه آبادان احداث و به خانوادههای نیازمند واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول گروه جهادی حضرت ابوالفضل(ع) آبادان گفت: این واحدهای مسکونی با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و در راستای اجرای طرحهای محرومیتزدایی احداث شده است.
رسول قیم افزود: در ادامه اقدامات حمایتی، تهیه و توزیع حدود ۷۲ سری جهیزیه برای زوجهای جوان شهرستان آبادان نیز در ماه آینده در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: طرحهای جهادی و حمایتی دیگری نیز با مشارکت جهادگران و خیران شهرستان آبادان در حال اجراست.