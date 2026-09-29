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مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری سومین دوره پویش ملی ایثار با عنوان «من مینویسم» با محوریت شهدای دانشآموز میناب خبر داد و اعلام کرد: در این دوره ۹۸ دانش آموز برگزیده از میان ۹ هزار و ۳۰۰ دانشآموز شرکتکننده تجلیل میشوند.
هاشم صابریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: در سومین دوره پویش ملی ایثار، ۹ هزار و ۳۰۰ دانشآموز از ۸۰۴ مدرسه شاهد در مقاطع متوسطه اول و دوم شرکت کردند که حدود ۴ هزار و ۳۰۰ مجله در دو بخش مجله فیزیکی و مجله الکترونیک به دبیرخانه پویش ارسال شد.
وی افزود: از میان شرکتکنندگان، مجموعا۹۸ نفر بهعنوان برگزیده انتخاب شدند که شامل ۲۲ گروه مجله بود و از این ۲۲ گروه و ۹۸ نفر تجلیل شد.
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به نتایج نهایی پویش، اعلام کرد: استانهای کهگیلویه و بویراحمد و تهران بیشترین برگزیدگان را داشتند.
صابریان درباره محوریت امسال این پویش توضیح داد: امسال با توجه به شرایط برگزاری فراخوان و حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، عنوان و بخش اصلی مجلهها را به شهدای این مدرسه اختصاص دادیم و محوریت پویش، شهدای مظلوم دانشآموز بود.
وی تصریح کرد: محوریت برنامه امسال، دانشآموزان شهید میناب بودند؛ به این معنا که در همه آثار ارسالی، محور اصلی این شهدا و مباحث مرتبط با حوزه ایثار و شهادت بودند.