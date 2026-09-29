استاندار خراسان جنوبی بر تقویت مدیریت محله‌محور با محوریت مساجد، استفاده از ظرفیت جوانان و تشکل‌های مردمی و توجه ویژه به کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای اجتماعی استان گفت: اعتماد به مردم، شنیدن مطالبات آنان و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی جوانان، در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر است.

وی با اشاره به اجرای طرح «اقدام مدیریت محله‌محور» در ۳۹۱ محله شهری و روستایی استان افزود: مساجد، ائمه جماعات، دستگاه‌های اجرایی، سپاه و گروه‌های مردمی باید در شناسایی و حل مسائل محلات مشارکت داشته باشند.





استاندار بر ضرورت تولید محتوای مناسب و تقویت جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: دستاوردها و اقدامات انجام‌شده باید برای مردم و به‌ویژه جوانان به‌درستی تبیین شود.

هاشمی همچنین بر پرهیز از ایجاد دوقطبی‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: جامعه هدف برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید فراگیر باشد و نباید با رفتارهای نادرست، جوانان را از مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی دور کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز گفت: تاکنون ۲۱۸ شورای پیشرفت محله شهری و روستایی در استان تشکیل و بیش از ۱۸۰ جلسه برگزار شده است.

شریفی افزود: خراسان جنوبی در ارزیابی اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور در کشور، در زمره استان‌های برتر قرار دارد.