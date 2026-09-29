رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: پوشش شبکه فیبر نوری بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و تعداد پوشش‌ها از حدود ۸ میلیون در ابتدای دولت به بیش از ۱۱ میلیون رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با موضوع فیبر نوری که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه درحال برگزاری است، گفت: طرح فیبر نوری وارد مرحله تازه‌ای شده که تمرکز دولت در آن ، بر اتصال، توسعه فیبر نوری در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها و مهاجرت از شبکه سیم مسی به فیبر نوری بوده است.

فتاحی افزود: در دولت چهاردهم، اصلاح مقررات و رفع موانع توسعه فیبر نوری در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است.

وی گفت: ۱۷ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قالب ۶ مصوبه جدید اصلاح شده و در کنار آن، تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، تدوین و تصویب مقررات مهاجرت و بیت‌استریم، اصلاح تعهدات پروانه‌ای متناسب با برنامه هفتم و راه‌اندازی سامانه یکپارچه نورسا دنبال شده است.

فتاحی افزود: حل اختلاف میان دستگاه‌ها و اپراتور‌های ارتباطی، افزایش مشوق‌های اتصال و برگزاری جلسات کنترل طرح و حضور میدانی هم از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه پوشش شبکه فیبر نوری بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و تعداد پوشش‌ها از حدود ۸ میلیون در ابتدای این دولت به بیش از ۱۱ میلیون رسیده است افزود: در بخش مدارس هم تعداد اتصال‌ها از ۶۶۱ اتصال در ابتدای دولت به بیش از ۲ هزار اتصال افزایش پیدا کرده است.

فتاحی گفت: تهران، اصفهان، خراسان رضوی و البرز بیشترین شهر‌های متصل به شبکه فیبر نوری را در میان استان‌ها داشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه توسعه این پروژه بدون مانع نبوده است به چالش‌های توسعه این طرح اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های مرتبط با تأسیس صندوق توسعه فیبر نوری، افزایش هزینه تأمین تجهیزات و زیرساخت، صدور مجوز‌های حفاری از سوی شهرداری‌ها، موضوعات مرتبط با اپراتور‌ها و همکاری دستگاه‌های مشمول برنامه هفتم از جمله مشکلات پیش رو در گسترش این طرح بوده است.

فتاحی همچنین وقوع جنگ‌های تحمیلی اخیر و موضوع بهای تمام‌شده خدمات برای کاربران را از دیگر چالش‌های پیش روی توسعه طرح فیبر نوری بیان کرد.