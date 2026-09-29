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صنعت آبزیپروری در شهرستان مهاباد با تکیه بر دانش فنی و استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب، روزهای درخشانی را سپری میکند. هماکنون ۸ واحد فعال پرورش ماهی در این شهرستان، سالانه بیش از ۴۲۰ تن ماهی تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهرستان مهاباد با بهرهمندی از ظرفیتهای مناسب، توانسته است جایگاه ویژهای در تولیدات شیلاتی استان آذربایجانغربی کسب کند. بررسیها نشان میدهد که با همت تولیدکنندگان بومی و حمایتهای فنی جهاد کشاورزی، واحدهای پرورش ماهی در این شهرستان به سمت استفاده از فناوریهای مدرن حرکت کردهاند.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد،با اعلام اینکه هماکنون ۸ واحد پرورش ماهی در این شهرستان فعال هستند، گفت: این واحدها در هر دوره تولید، ظرفیت عرضه ۲۱۰ تن ماهی را دارند که با توجه به فعالیت در دو دوره طی یک سال، در مجموع بیش از ۴۲۰ تن ماهی پرورشی تولید و روانه بازار مصرف میشود.
در یکی از واحدهای موفقِ مهاباد، یوسف بایزیدی آذر مدیر فنی و تولید، استفاده از سیستمهای بازچرخانی و تصفیه آب را عامل اصلی موفقیت خود میداند. وی میگوید: استفاده از چرخه بازگشت آب، نه تنها مصرف را بهینه کرده، بلکه امکان تولیدِ باکیفیت و مستمر را در تمامِ فصولِ سال برای ما فراهم آورده است.
سید غفور حمزه، مسئول فروش این واحد نیز بر اهمیتِ کاهشِ هزینههای تولید از طریق آموزشهای تخصصی تأکید کرد و افزود که تلفیقِ دانشِ بومی با تکنولوژیهای نوین، باعث کاهش چشمگیرِ هزینههای جاری و افزایشِ سودآوری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به رویکرد حمایتی این سازمان گفت: جهاد کشاورزی آماده است تا به متقاضیانِ راه اندازی واحدهای جدید و یا بهسازی و نوسازیِ واحدهای موجود، تسهیلات ویژهای ارائه دهد.
این حمایتها که با هدفِ تقویتِ زنجیره تأمینِ پروتئین و ایجاد اشتغال پایدار انجام میشود، نویدبخشِ توسعه بیش از پیشِ صنعت آبزیپروری در مهاباد است.