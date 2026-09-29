نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: تسریع در تأمین ارز و واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز کارخانه‌ها، برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی ضروری است.

آقای ندیر پورجم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آسیب‌های واردشده به حوزه تجارت خارجی کشور؛ گفت: بیشترین اختلال در حوزه واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید ایجاد شده است.

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وی افزود: در پی آسیب به برخی بنادر جنوبی، تغییراتی در مسیر‌های لجستیکی ایجاد شده است، اما انتقال و ایجاد ظرفیت‌های جدید در گمرکات زمان‌بر خواهد بود.



نایب رییس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های تجاری اظهار کرد: بخش خصوصی خواستار بازنگری و تسریع در رویه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با واردات و صادرات است تا محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین کالا کاهش یابد.



پورجم گفت: تأمین سریع ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای باید در اولویت قرار گیرد تا این اقلام به چرخه تولید کشور برسند.



نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: از نگاه بخش خصوصی، تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها حتی از واردات کالا‌های اساسی نیز اهمیت بالایی دارد؛ زیرا اختلال در ورود این مواد می‌تواند فعالیت واحد‌های تولیدی و اشتغال آنها را تحت تأثیر قرار دهد.





وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای فعال‌سازی دوباره گمرکات آسیب‌دیده گفت: با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران، راهکار‌هایی برای رفع نواقص و تسریع در فراهم شدن شرایط واردات مواد اولیه ارائه شده است.



پورجم ادامه داد: بخشی از مراودات تجاری بنادر جنوبی به دیگر گمرکات کشور منتقل شده است، اما زیرساخت این گمرکات با بنادر بزرگی مانند شهید رجایی، بندر امام، بوشهر و خرمشهر قابل مقایسه نیست.



وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های جدید در گمرکات جایگزین زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت باید با تسهیل فرآیند‌های صادرات و واردات، بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین پیشنهاد کرد اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۲ قانون امور گمرکی در شرایط فعلی به شکل عملیاتی در اختیار مدیران کل و ناظران گمرکات استان‌ها قرار گیرد.



پورجم گفت: تفویض این اختیارات می‌تواند به گمرکات استان‌ها برای مدیریت شرایط و کاهش آثار ناشی از کمبود زیرساخت‌ها کمک کند.