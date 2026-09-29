تیم‌های ژاپن، پاکستان، ایران، تایلند، هند، قطر، چین و کره جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی والیبال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شده است و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در پایان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها تیم‌های ژاپن و پاکستان از گروه اول، ایران و تایلند از گروه دوم، هند و قطر از گروه سوم و چین و کره جنوبی از گروه چهارم به عنوان تیم‌های اول و دوم جدول مقدماتی راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

در سومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های ویتنام، تایلند، چین تایپه، قزاقستان، ایران، هند، ژاپن و چین موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

هنگ کنگ یک – ویتنام ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۰ بر ۲۵)

قرقیزستان صفر – تایلند ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

فیلیپین یک – چین تایپه ۳ (۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۹)

ازبکستان یک – قزاقستان ۳ (۲۵ بر ۱۳، ۲۲ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)

ایران ۳ – اندونزی ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۷ بر ۱۵)

قطر ۲ – هند ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۲۷ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۴)

کره جنوبی ۲ – چین ۳ (۲۷ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۲ بر ۱۵)

ژاپن ۳ – پاکستان صفر (۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

بدین ترتیب تیم‌های قزاقستان، ازبکستان، اندونزی، قرقیزستان، ویتنام، هنگ کنگ، چین تایپه و فیلیپین در ادامه مسابقات برای رتبه نهم تا شانزدهم این رقابت‌ها با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا پنجشنبه نهم مهر پیگیری خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند – پاکستان

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ ایران – کره جنوبی

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ تایلند – چین

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه؛ ژاپن – قطر

برنامه رقابت برای رتبه‌های نهم تا شانزدهم

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ قزاقستان – هنگ کنگ

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ قرقیزستان – چین تایپه

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ویتنام – ازبکستان

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ اندونزی – فیلیپین

تیم ملی والیبال ایران در صورت پیروزی مقابل کره جنوبی، در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار هند و پاکستان بازی می‌کند.