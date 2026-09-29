استاندار آذربایجان شرقی ارتقای کیفیت افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و نشان‌سازی را از مهمترین محور‌های استانداردسازی در استان دانست و بر تبدیل استان به آزمایشگاه مرجع استاندارد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست شورای استاندارد در تبریز استانداردسازی را یکی از الزامات اساسی برای ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات دانست و بر پیگیری جدی اولویت‌های تعیین‌شده از سوی مدیریت استان تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به تولید و کیفیت افزود: نباید صرفا به افزایش حجم تولید فکر کنیم، بلکه ارتقای کیفیت، بهره‌وری و رعایت الزامات استاندارد باید در کنار افزایش تولید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی کیفیت محصولات را در توسعه بازار‌های صادراتی نیز موثر دانست و گفت: در صادرات محصولات استان، باید کیفیت به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد بازار‌های جهانی جلب شود و صادرات تنها بر پایه افزایش کمی محصولات دنبال نشود.

سرمست استاندارد را زبان مشترک تولیدکنندگان و بازار‌های جهانی عنوان کرد و افزود: پیوند میان استاندارد و صادرات می‌تواند زمینه حضور پایدارتر محصولات استان در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند.

وی همچنین شناسایی و تقویت زنجیره‌های ارزش را ضروری دانست و گفت: در آذربایجان شرقی ۱۰ زنجیره ارزش تعریف شده که یکی از اهداف مهم در این زنجیره‌ها، ایجاد ارزش افزوده و نشان‌سازی برای محصولات است.

استاندار آذربایجان شرقی رعایت استاندارد‌ها را یکی از معیار‌های ارزیابی کارآفرینان برتر عنوان کرد و افزود: واحد‌هایی که در کنار تولید، کیفیت محصولات و الزامات استاندارد را رعایت می‌کنند، باید در ارزیابی و معرفی کارآفرینان برتر مورد توجه قرار گیرند.

سرمست توجه به نیاز‌ها و الگوی زندگی مردم را در تدوین و اجرای استاندارد‌ها ضروری دانست و افزود: استانداردسازی باید متناسب با ذائقه، سبک زندگی و الگوی مصرف مردم پیش برود و در این مسیر، جامعه نیز می‌تواند در شکل‌گیری و به‌روزرسانی استاندارد‌ها نقش داشته باشد.

اعضای شورای استاندارد آذربایجان شرقی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ارتقای کیفیت، اجرای استاندارد‌ها و تقویت نظارت بر فرآیند تولید و عرضه محصولات مطرح کردند. در حاشیه این نشست همچنین آزمایشگاه‌های استاندارد استان افتتاح شد.

در این آزمایشگاه‌ها انواع محصولات و مواد غذایی از نظر وجود آلاینده‌ها و ترکیبات شیمیایی، از جمله سموم و رنگ‌های مورد استفاده در مواد غذایی، مورد آزمون و بررسی قرار می‌گیرند.

برای تجهیز و راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی مستقر در آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.