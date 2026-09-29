مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل نهایی ۶۳ حلقه چاه‌های نفت و گاز در نیمه نخست امسال با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی با اشاره به حفر و تکمیل نهایی ۶۳ حلقه چاه‌های نفت و گاز در نیمه نخست امسال با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور ، گفت: از تعداد چاه های تکمیل شده ۱۵ حلقه توسعه ای_توصیفی و ۴۸ حلقه تعمیری بوده است.

وی افزود: ۴۶ حلقه از این چاه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۵ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۶ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۵ حلقه در قالب پروژه های حفاری تکمیل و تحویل شد.

فولادی با اشاره به اینکه از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه متراژ حفاری چاه ها به ۷۱ هزار و ۸۳۶ متر رسید، اظهار کرد: در این مدت آمار خدمات فنی و ویژه تخصصی یکپارچه صنعت حفاری به چاه ها در مراحل حفاری و یا درحال بهره برداری که نیاز به تعمیر داشته اند ۳ هزار و ۲۳۱ مورد ثبت شد که شامل ۲ هزار و ۵۳۵ عملیات فنی و ۶۹۶ عملیات ویژه حفاری می باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، با بیان اینکه طرح بزرگ بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات کاربردی در خدمات فنی و مهندسی شرکت که مورد تاکید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است با بسیج امکانات و رایزنی با شرکت های سازنده و دانش بنیان ها بخشی در مرحله برگزاری مناقصه، شماری منتج به عقد قرارداد و چندین مورد هم در دست اجرا قرار دارد، تصریح کرد: در این ارتباط ساخت دو دکل سنگین خشکی در جهاد دانشگاهی وارد مرحله اجرا و بازسازی دو دکل حفاری و شماری از تجهیزات خدمات فنی با استفاده از ظرفیت های داخلی شرکت و برون سپاری در حال انجام است.

وی به نوسازی و تعمیرات ۶ دکل حفاری خشکی در ماه های اخیر و عملیاتی شدن آنها اشاره کرد و بیان داشت: در زمان حاضر ۱۲ دستگاه حفاری سنگین و سبک خشکی ناوگان شرکت در حال جابجایی در موقعیت های عملیاتی در استان های مختلف قراردارد.