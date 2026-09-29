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آتشنشانی شغلی است که در آن ثانیهها مرز میانِ مرگ و زندگی را تعیین میکنند. مراسم تجلیل از آتشنشانان مهابادی، بار دیگر فرصتی را فراهم کرد تا ضمن قدردانی از ایثارگریهای این نیروهای فداکار، بر اهمیت آمادگی دائمی برای مقابله با حوادث و حفظ ایمنی شهر تأکید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ایستگاههای آتشنشانی مهاباد، شاهدِ حضورِ مردانی است که با شنیدن صدای زنگ، زندگیِ عادی را پشت در میگذارند و با روحیهای ایثارگرانه به دلِ حوادث میزنند. برای این نیروهای خدوم، تفاوتی میان شب و روز نیست و نجاتِ جان و مال مردم، اولویتِ مطلقِ آنهاست.
آسو وفایی، از آتشنشانان باسابقه مهاباد که ۱۸ سال از عمر خود را در این مسیر سپری کرده، معتقد است این حرفه چیزی فراتر از یک شغلِ اداری است. او و همکارانش در این سالها با حضور در عملیاتهای متعدد، ثابت کردهاند که آرامشِ مردم، خطِ قرمزِ آنهاست.
آمادگیِ عملیاتی، رکنِ اصلیِ سازمان آتشنشانی مهاباد است. دیاکو افشردل، از آتشنشانان این سازمان، با اشاره به اهمیت تصمیمگیری در ثانیهها میگوید: «هر عملیات با دیگری متفاوت است و آمادگیِ روحی و فنی، سرمایهی اصلی ماست.»
در مراسمی که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، از تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان مهابادی تجلیل شد. در این نشست، «سیدنصیر محمودی»، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد، ضمن تشریح آخرین وضعیتِ تجهیزات و نیروی انسانی، بر لزومِ ارتقای سطح ایمنی شهر تأکید کرد.
همچنین، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، و آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد، هر کدام در سخنانی ضمن قدردانی از ایثارِ این نیروها، شغل آتشنشانی را مصداقِ بارزِ خدمت به خلق و نجاتِ جانِ انسانها دانستند.
آنچه در قلبِ این سازمان جاری است، نه فقط یک فعالیتِ شغلی، بلکه یک تعهدِ اخلاقی و انسانی است؛ تعهدی که باعث شده آتشنشانان مهابادی به عنوانِ حافظانِ بیادعایِ شهر، همواره در صفِ اولِ دفاع از جانِ مردم باشند.