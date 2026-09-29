به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مسابقات با حضور ۷۰۰ ورزشکار به میزبانی تهران و در سالن شش هزار نفری کارگران این شهر برگزار شد.

در پایان محمدرضا دادگر ورزشکار کردستانی، در وزن منفی ۳۶ کیلوگرم رده سنی نونهالان و سهیل خدابخشی در وزن منفی کیلوگرم رده سنی بزرگسالان ۲ نشان طلا را برای استان به ارمغان آوردند.

همچنین علی قنبری دیگر نماینده استان در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم رده سنی نوجوانان نشان برنز را بر گردن آویخت.

تیم کیک بوکسینگ مردان استان با سرپرستی فواد کریمی و مربیگری محسن ولی‌پور در این رقابت‌ها حضور یافت.