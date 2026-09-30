به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق فرآورده‌های نفتی و صیانت از سرمایه‌های ملی، ماموران پاسگاه انتظامی چم‌خلف‌عیسی حین گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور ایست دادند.

وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن، موفق به کشف مقدار یک هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع شدند.

فرمانده انتظامی هندیجان با بیان اینکه خودروی مذکور به توقفگاه منتقل و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، اجازه نخواهد داد که سودجویان با قاچاق سرمایه‌های ملی، امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره بیندازند.