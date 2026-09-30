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فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از کشف ۱ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوییل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق فرآوردههای نفتی و صیانت از سرمایههای ملی، ماموران پاسگاه انتظامی چمخلفعیسی حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور ایست دادند.
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن، موفق به کشف مقدار یک هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع شدند.
فرمانده انتظامی هندیجان با بیان اینکه خودروی مذکور به توقفگاه منتقل و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و تلاش شبانهروزی، اجازه نخواهد داد که سودجویان با قاچاق سرمایههای ملی، امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره بیندازند.