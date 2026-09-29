به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از وین؛ علی بحرینی در نشست شورای حقوق بشر گفت: ما گزارش جدیدِ دفتر حقوق بشر سازمان ملل را درباره شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌های صهیونیستی در فلسطین، مدنظر داریم، اما پاسخگو کردن مجرمان نباید فقط به مستندسازی خلاصه شود.

علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، در جریان شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تأکید بر اینکه ماشین نسل‌کشی اسرائیل هنوز متوقف نشده است، وضعیت مردم فلسطین را یکی از فاجعه‌بارترین جلوه‌های سرکوب نژادی در جهان امروز توصیف کرد.

سفیر ایران با اشاره به وضعیت زنان و کودکان فلسطینی، سیاست‌های اعمال‌شده علیه فلسطینیان را مصداق تبعیض نظام‌مند و آپارتاید دانست و به یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه استناد کرد.

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علی بحرینی در ادامه تأکید کرد: افرادی که در این «ساختار جنایتکارانه» مشارکت دارند و از سوی رژیم اسرائیل حمایت می‌شوند، باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.

وی افزود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باید از حمایت و مصونیت‌بخشی به رژیم اسرائیل دست بردارند و اجازه دهند سازوکارهای پاسخگویی بدون اعمال استانداردهای دوگانه اجرا شود.

نماینده دائم کشورمان در ژنو بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت جنوب لبنان اختصاص داد و هشدار داد که «همان الگو» در این منطقه نیز در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از جمله تخریب سازمان‌یافته خانه‌ها، اراضی کشاورزی، زیرساخت‌های آب و خدمات اساسی و همچنین اقداماتی که مانع بازگشت غیرنظامیان به مناطق خود می‌شود، تأکید کرد: این اقدامات باید در چارچوب ماده ۲(ج) کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ ماده‌ای که تحمیل عمدی شرایط زندگی با هدف نابودی فیزیکی کلی یا جزئی یک گروه را از مصادیق نسل‌کشی برمی‌شمارد.

بحرینی در پایان با تأکید بر ضرورت واکنش جامعه بین‌المللی گفت: «تاریخ سکوت در برابر چنین جنایاتی را نخواهد بخشید.»

شورای حقوق بشر در این نشست همچنین گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درباره اجرای قطعنامه ۳۱/۳۶ را بررسی کرد؛ گزارشی که به شناسایی و به‌روزرسانی فهرست شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی می‌پردازد. این شرکت‌ها به دلیل مشارکت در فعالیت‌هایی از جمله تأمین مالی، ساخت‌وساز، ارائه خدمات و زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از منابع طبیعی مرتبط با شهرک‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران این شرکت‌ها را بخشی از شبکه اقتصادی دخیل در جنایات و نقض‌های حقوق بشری ارتکابی از سوی اسرائیل می‌داند و تأکید دارد که مسئولیت و پاسخگویی نباید تنها متوجه عاملان مستقیم جنایات باشد.