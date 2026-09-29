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به مناسبت هفته دفاع مقدس، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان با مشارکت خیران و همراهی نیکوکاران فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در این باره افزود: کل مبلغ بدهی این افراد بیش از ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده که با تلاش نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان بیش از ۱۷۳۲ میلیارد ریال تخفیف و رضایت شاکیان اخذ شدو در نهایت با پرداخت ۳۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال از محل کمکهای مردمی، خیران و تسهیلات قرض الحسنه بانکهای عامل این تعداد از مددجویان از زندان آزاد میشوند.
موسوی قوام با تأکید بر ضرورت مشارکت خیران و همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط با ستاد دیه، گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همافزایی و اقدام هماهنگ میان مجموعههای مختلف و همراهی مردم است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان افزود: حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، افزایش آگاهی عمومی و فراهمکردن زمینه دسترسی افراد به مشاوره و خدمات حمایتی میتواند در کاهش زمینههای بروز آسیب و جرم مؤثر باشد. خیران نیز با مشارکت در برنامههای اجتماعی و حمایتی، در تقویت این مسیر نقش مهمی دارند.
موسوی قوام تقویت برنامههای پیشگیرانه و گسترش مشارکتهای مردمی برای حمایت ازخانوادههای نیازمند و کاهش آسیبهای اجتماعی را خواستارشد.