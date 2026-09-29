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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در نشست با اعضای شورای توسعه قرآنی استان، بر ضرورت تقویت فعالیتهای قرآنی با محوریت مساجد، توسعه فرهنگ تلاوت و آموزش قرآن به نسل جوان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد مسجدمحوری را کلید بازگشت نسل جوان به فضای قرآن دانست و گفت: برای توسعه فرهنگ قرآنی باید پیوندی عمیق با امور مساجد برقرار شود تا پس از اقامه نماز، قرآن با لحنی اثرگذار تلاوت شود.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان همچنین بر ضرورت آموزش صحیح صوت و تلاوت قرآن از دوران کودکی تأکید کرد تا این امر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
آیتالله طباطبایینژاد افزود: ائمه جماعات باید ساعاتی از روز را به آموزش احکام و قرآن برای نسل جوان، بهویژه دختران، اختصاص دهند؛ چراکه معنای واقعی مسجدمحوری و محلهمحوری در همین تعاملات شکل میگیرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد آیات شاخص قرآن بهصورت موضوعی استخراج و آموزش داده شوند.
در ادامه این نشست، دبیر شورای توسعه قرآنی استان اصفهان گفت: در راستای بیانات رهبر شهید انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در سطح کشور، سهم استان اصفهان ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده است.
دبیر شورای توسعه قرآنی استان اصفهان با اشاره به وضعیت فعلی آموزشهای قرآنی در استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در استان گواهی حفظ قرآن دریافت کردهاند، اما هدف ما با بهرهگیری از سیستم جدید سازمان تبلیغات اسلامی و برنامهریزی دقیق، افزایش این تعداد به ۸۰ هزار نفر در سال است.
وی همچنین به مشارکت گسترده بدنه آموزشی اشاره و بیان کرد: برای جذب دانشآموزان به فضای قرآنی، حدود ۴ هزار معلم در این مسیر همکاری میکنند.