سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، زمان ثبت‌نام، شرایط و نحوه شرکت در دومین دوره آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بین‌الملل را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متقاضیان شرکت در دومین دوره آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) می‌توانند از امروز سه‌شنبه هفتم مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶) تا پایان دوشنبه سیزدهم مهر ۱۴۰۵ (۵ اکتبر ۲۰۲۶) با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

نحوه پرداخت هزینه ثبت‌نام

فرآیند ثبت‌نام این آزمون منحصراً به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و متقاضیان باید با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۱ میلیون ریال به عنوان وجه ثبت‌نام اقدام کرده و شماره سریال ۱۲ رقمی کارت اعتباری را دریافت کنند.

ساختار آزمون پارسیک

آزمون پارسیک در چهار بخش شامل مهارت‌های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری برگزار می‌شود. بخش‌های اول و دوم (شنیداری و خوانداری) هر کدام شامل ۲۵ سؤال چهارگزینه‌ای، بخش سوم (مهارت نوشتاری) شامل نگارش دو متن و بخش چهارم (مهارت گفتاری) شامل سه پرسش مصاحبه‌ای خواهد بود.

حد نصاب نمرات و شرایط پذیرش مشروط

بر اساس این اطلاعیه، حد نصاب کسب گواهی بسندگی زبان فارسی به شرح زیر است:

- مقطع کارشناسی (وزارت علوم و وزارت بهداشت)، داروسازی عمومی، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی : کسب مجموع امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ و حداقل امتیاز ۴۰ در هر یک از بخش‌های چهارگانه. مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری، پزشکی عمومی (MD, MBBS) و دندان‌پزشکی عمومی

همچنین اعلام شد که تا اطلاع ثانوی، متقاضیانی که امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ را کسب کنند، به‌صورت مشروط امکان جذب در مراکز دانشگاهی را خواهند داشت؛ این دسته از دانشجویان موظف‌اند ظرف مدت یک سال با شرکت مجدد در آزمون، حد نصاب نهایی موفقیت را کسب کرده و گواهی مربوطه را به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهند.

زمان و مکان برگزاری آزمون

این آزمون روز جمعه هشتم آبان‌ ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶) به‌صورت کتبی (مبتنی بر کاغذ) برگزار می‌شود. شهر‌های تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه و همچنین پردیس بین‌الملل دانشگاه تهران در شهر بغداد، به‌عنوان مراکز برگزاری آزمون تعیین شده‌اند که مراکز قطعی پس از مشخص شدن تعداد متقاضیان در هر شهر مشخص خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه ششم آبان‌ ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و متقاضیان می‌توانند با دریافت پرینت کارت خود، از ساعت و محل دقیق برگزاری مطلع شوند.