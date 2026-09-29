حمله یک دانش‌آموز پایه هشتم با چاقو به چند معلم و دانش‌آموز در مدرسه‌ای در شمال اسلواکی، یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک دانش‌آموز پایه هشتم با حمله با چاقو به دو معلم و یک دانش‌آموز در مدرسه‌ای در منطقه «چادسا» در شمال اسلواکی، یک نفر را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

شبکه تلویزیونی TA ۳ گزارش داد که این دانش‌آموز در یک مدرسه ابتدایی در این منطقه به یک دانش‌آموز و دو معلم حمله کرده است.

یکی از معلمان، زنی ۶۱ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. معلم دیگر، زنی ۴۴ ساله، از ناحیه قفسه سینه هدف ضربه چاقو قرار گرفت و با بالگرد به بیمارستان منتقل شد.

یک دانش‌آموز نیز در این حمله زخمی شده و وضعیت وی در بیمارستان وخیم گزارش شده است.

پس از این حادثه، دو دستگاه آمبولانس زمینی و بالگرد‌های امدادی به محل اعزام شدند.

«پیتر پلگرینی»، رییس‌جمهوری اسلواکی نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این حمله را «هشداری جدی برای جامعه» توصیف کرد و از مردم خواست نسبت به فضایی که در اماکن عمومی ایجاد می‌کنند، توجه بیشتری داشته باشند.