در این آیین که با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولان شهری ورامین برگزار شد؛ از تلاش‌های شبانه‌روزی، ایثار، شجاعت و فداکاری آتش‌نشانان در حفظ جان و مال شهروندان و تأمین ایمنی شهر قدردانی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ورامین در این مراسم از فعالیت ایستگاه چهارم آتش نشانی ورامین در منطقه کاظم آباد خبر داد.

رضا سپانلو افزود: با عملیاتی شدن این ایستگاه زمان رسیدن به حادثه در مناطق شمالی ورامین به ۲ تا ۳ دقیقه کاهش یافته است.

رئیس آتش نشانی ورامین گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار و سی و نه عملیات در آتش نشانی ورامین انجام شد که بیشتر آن اطفای حریق بوده است.

در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح سپاس، از آتش‌نشانان شهرداری ورامین به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه امدادرسانی و خدمت به شهروندان تجلیل شد.