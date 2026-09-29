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همزمان با هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، مراسم تجلیل و قدردانی از آتشنشانان شهرداری ورامین با حضور مسئولان شهرستان و مدیریت شهری برگزار شد.
در این آیین که با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولان شهری ورامین برگزار شد؛ از تلاشهای شبانهروزی، ایثار، شجاعت و فداکاری آتشنشانان در حفظ جان و مال شهروندان و تأمین ایمنی شهر قدردانی شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی ورامین در این مراسم از فعالیت ایستگاه چهارم آتش نشانی ورامین در منطقه کاظم آباد خبر داد.
رضا سپانلو افزود: با عملیاتی شدن این ایستگاه زمان رسیدن به حادثه در مناطق شمالی ورامین به ۲ تا ۳ دقیقه کاهش یافته است.
رئیس آتش نشانی ورامین گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار و سی و نه عملیات در آتش نشانی ورامین انجام شد که بیشتر آن اطفای حریق بوده است.
در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح سپاس، از آتشنشانان شهرداری ورامین به پاس خدمات و تلاشهای آنان در عرصه امدادرسانی و خدمت به شهروندان تجلیل شد.