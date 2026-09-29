مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تداوم تولید نفت و گاز در شرایط جنگی خبر داد و گفت: میزان جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت با افزایش سه‌برابری، از حدود ۵ میلیون مترمکعب در روز به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است و بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال این رقم به ۳۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید بورد، با اشاره به تداوم فعالیت صنعت نفت در شرایط جنگی افزود: صنعت نفت در همه مقاطع حساس کشور وظیفه خود را انجام داده و اکنون نیز با وجود فشار‌ها و تهدید‌های مختلف، تولید نفت و گاز ادامه دارد.

وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تأسیسات نفتی نیز در برنامه اقدامات دشمن قرار داشته و این تهدید‌ها می‌تواند در قالب حمله به زیرساخت‌ها، تحریم یا محدودیت‌های دریایی باشد، اما کارکنان صنعت نفت با تلاش‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی دقیق، روند تولید را حفظ کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در برخی کشور‌های منطقه تولید نفت متوقف شده است، افزود: در ایران با وجود شرایط جنگی، تولید ادامه دارد و هرگونه تغییر در میزان تولید برخی میدان‌ها نیز بر اساس برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت ملی نفت انجام شده است.

بورد درباره برخی شایعات درباره ترکیدگی خطوط لوله یا انفجار مخازن در پی محدودیت‌های صادراتی و پر شدن مخازن گفت: این برداشت‌ها از نظر فنی و عملیاتی صحیح نیست و صنعت نفت ایران با بیش از یک قرن تجربه، توان مدیریت چنین شرایطی را دارد.

وی افزود: هم اکنون تولید نفت پایدار است، صادرات انجام می‌شود و زنجیره پایین‌دست نیز تحت کنترل قرار دارد؛ خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود، تولید بنزین ادامه دارد و اختلالی در زنجیره تأمین انرژی کشور ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی تأسیسات نفتی بر اثر حملات گفت: عملیات بازسازی این نقاط با سرعت در حال انجام است و تلاش می‌کنیم فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای بدون وقفه ادامه پیدا کند.

بورد با اشاره به عملکرد صنعت نفت در دو سال گذشته افزود: در این مدت رکورد هشت سال گذشته تولید نفت شکسته شد و بیش از ۲۰۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شد. البته در برخی میدان‌ها به دلیل شرایط جنگی عملیات متوقف شد، اما ادامه طرح‌های توسعه‌ای بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین از ثبت رکورد جدید در تولید گاز خبر داد و گفت: تولید گاز کشور در زمستان گذشته به روزانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به هزینه بالای تولید این میزان گاز از مردم خواست با مدیریت مصرف، به‌ویژه کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی، به پایداری شبکه عرضه کمک کنند و افزود: با توجه به آسیب‌هایی که به برخی پالایشگاه‌ها وارد شده است، صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند نقش مهمی در تداوم عرضه داشته باشد.

بورد در ادامه به روند جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت اشاره کرد و گفت: این طرح از مطالبات جدی مدیریت ارشد اجرایی کشور است و روند اجرای آن به‌صورت هفتگی پیگیری می‌شود.

وی افزود: میزان جمع‌آوری گاز‌های همراه که پیش از این حدود ۵ میلیون مترمکعب در روز بود، اکنون به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که نشان‌دهنده رشد سه‌برابری در این بخش است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بر اساس قرارداد‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال ۲۱ میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت جمع‌آوری گاز‌های همراه افزوده خواهد شد و مجموع جمع‌آوری این گاز‌ها به ۳۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

وی این افزایش ظرفیت را حاصل اجرای طرح‌های شرکت ملی نفت با مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: به‌زودی طرحی جدید با ظرفیت جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به افتتاح طرح NGL۳۱۰۰ در دهلران گفت: با اجرای این طرح، گاز‌های همراه منطقه در حال جمع‌آوری است و برای غرب کارون نیز برنامه‌های مهمی در دست اجراست که اخبار آن در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.

بورد افزود: در بخش میدان‌های دریایی نیز مذاکرات با بخش خصوصی برای جمع‌آوری گاز‌های همراه در حال انجام است و امیدواریم این مذاکرات به نتایج مطلوبی منجر شود.