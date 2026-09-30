مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: با هدف مقابله با خطرات پدیده النینو، آبنمای مسیر عشایری میرعرب هفتکل در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نوروز جمالپور افزود: این مسیر سال گذشته در پی وقوع سیلاب مسدود شده و راه دسترسی سه منطقه عشایری را قطع کرده بود که با همکاری فرمانداری هفتکل، عملیات بازگشایی، مرمت و احداث آبنما در این مسیر در حال انجام است.

وی ادامه داد: عملیات ساخت آبنمای مسیر عشایری میرعرب شهرستان هفتکل با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات آلایندگی سهم عشایر و با هدف افزایش ایمنی و پایداری مسیر‌های عشایری در برابر بارندگی‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو در حال اجراست.

مدیر کل امور عشایر خوزستان خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح، ۲۰ خانوار عشایری از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و تردد عشایر و دسترسی به مناطق عشایری، به‌ویژه در فصل بارندگی و کوچ، تسهیل خواهد شد.