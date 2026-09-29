مردم بصیر و انقلابی مهاباد با گذشت بیش از دویست شب از آغاز قرار‌های شبانه خود، بار دیگر با حضور حماسی در سنگر خیابان‌ها، بر تداوم وفاداری به آرمان‌های نظام و پشتیبانی قاطع از نیرو‌های مسلح تأکید کردند. این حضور مستمر که اکنون هفت ماه از آن می‌گذرد، پیامی روشن برای دشمنان دارد: وحدت ملی ایران، خدشه‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دویست و دوازدهمین شب از حضور حماسی مردم مهاباد، جلوه‌ای متفاوت از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. شهری که مردم آن با حضور مقتدرانه خود، نشان داده‌اند که گذشت زمان و فشار‌های رسانه‌ای دشمنان، نه تنها از اراده‌شان نکاسته، بلکه بر همبستگی آنها افزوده است.

در این گردهمایی که با شور و حال خاصی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه حضور در این مسیر، ادای دینی به خون پاک شهدا و میثاقی با رهبر معظم انقلاب است، اعلام کردند که تا آخرین نفس پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند. میدان‌دارانی که هفت ماه است بدون وقفه، خیابان را به سنگری برای دفاع از امنیت کشور تبدیل کرده‌اند، حضور خود را نه یک اقدام مقطعی، بلکه تصمیمی راهبردی برای حفظ ثبات کشور می‌دانند.

در حاشیه این حضور حماسی، شهروندان مهابادی با اشاره به دسیسه‌ها و هزینه‌های کلان دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان اقوام و مذاهب کشور، بر شکستِ طرح های براندازی تأکید کردند. به عقیده حاضران، دشمنی که گمان می‌کرد با تحمیل تحریم‌ها و جنگ روانی می‌تواند ایران مقتدر را از پای درآورد، امروز با سدی از انسجام و وحدت ملی رو‌به‌رو شده است.

این حضور شبانه، نمادی از ایستادگی ملتی است که یاد گرفته‌اند در سخت‌ترین شرایط، پشتِ یکدیگر و حامیِ خادمانِ امنیتِ خود باشند.