گردان‌های شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس از شهادت «عزالدین عبدالعزیز البیک» معروف به «ابوحمزه»، عضو شورای نظامی این گردان‌ها و فرمانده تیپ شمال، در پی تجاوز رژیم صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردان‌های القسام در بیانیه‌ای اعلام کرد که عزالدین عبدالعزیز البیک، معروف به «ابوحمزه»، بامداد سه‌شنبه در پی یک عملیات ترور به شهادت رسیده است.

بر اساس این بیانیه، البیک در جریان انتفاضه الاقصی فرماندهی نخستین یگان ویژه تیپ شمال را بر عهده داشت و در سال ۲۰۰۹ فرماندهی گردان شهید عماد عقل را بر عهده گرفت. وی همچنین در سال ۲۰۱۵ فرمانده اطلاعات نظامی تیپ شمال شد.

گردان‌های القسام در ادامه اعلام کرد که البیک یکی از فرماندهان اتاق عملیات «طوفان الاقصی» بود که بر عملیات هفتم اکتبر نظارت داشت و پس از شهادت «احمد الغندور» معروف به «ابوانس»، فرماندهی تیپ شمال را بر عهده گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است که وی در جریان نبرد‌های دفاعی در شمال غزه، فرماندهی نیرو‌های مقاومت را در تمامی مراحل درگیری بر عهده داشت و به همراه دیگر نیرو‌های القسام، ۱۰۷ روز در جریان محاصره شمال غزه که با عنوان «طرح ژنرال‌ها» از آن یاد شده، مقاومت و نبرد کرد.

گردان‌های القسام با تمجید از فرمانده شهید خود اعلام کرد که رزمندگان مقاومت به عادلانه و مقدس بودن آرمان فلسطین و ادامه مسیر مقاومت باور دارند و خون فرماندهان و نیرو‌های شهید را بخشی از مسیر دستیابی به پیروزی و آزادی می‌دانند.

شاخه نظامی حماس همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، بر ادامه مبارزه تاکید کرد و نوشت که خون شهدا هدر نخواهد رفت و عزم نیرو‌های مقاومت کاهش نخواهد یافت.

پیشتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که فرمانده تیپ شمال غزه در یک حمله به شهادت رسیده است.