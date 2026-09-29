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فرمانده انتظامی هشترود آذربایجان شرقی از متلاشی شدن باند توزیع مواد مخدر در این شهرستان در اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت: در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستانهای همجوار با هدف مبارزه با سوداگران مرگ باند مسلحانه تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شد.
وی افزود: در این عملیات مقدار ۲ کیلو مواد مخدر از نوع شیشه همراه با یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد و چهار متهم دستگیر به همراه ۲ خودروی سواری توقیف شده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.