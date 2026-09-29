به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت: در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان‌های همجوار با هدف مبارزه با سوداگران مرگ باند مسلحانه تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شد.

وی افزود: در این عملیات مقدار ۲ کیلو مواد مخدر از نوع شیشه همراه با یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد و چهار متهم دستگیر به همراه ۲ خودروی سواری توقیف شده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.