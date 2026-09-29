مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، با تأکید بر پیشگیری از آتش سوزی و کاهش حوادث به عنوان راهبرد اصلی سازمان، از توسعه زیرساخت‌ ها، تجهیزات و نیروی انسانی در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آتشپاد امیر حسامی، در نشست خبری به مناسبت روز آتش‌ نشانی، با اشاره به وضعیت ایستگاه‌ ها اعلام کرد: هم اکنون ۵۶ ایستگاه فعال در مشهد داریم و چهار ایستگاه دیگر نیز در حال ساخت است که دو ایستگاه تا پایان امسال و یک ایستگاه دیگر تا پایان سال آینده به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی افزود: سازمان هم اکنون از ۳۸۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین استفاده می‌ کند.

حسامی با اشاره به ناوگان تخصصی گفت: «۱۳ دستگاه خودروی نردبان و پلتفرم در اختیار سازمان است که قابلیت دسترسی تا ارتفاع ۷۲ متر را دارند. همچنین با هدف کاهش زمان خواب خودروهای عملیاتی، نخستین مرکز جامع تعمیرات در منطقه طرق با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع راه‌ اندازی شده که باعث شده آماده‌ به‌ کاری خودروها به بیش از ۹۸ درصد برسد.»

وی همچنین با اشاره به جذب ۳۵۶ نیروی جدید در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد: برای نخست‌ بار، ۲۱ بانوی آتش‌ نشان نیز در میان نیروهای جدید جذب شده‌ اند که پس از گذراندن دوره‌ های آموزشی، در حوزه‌ های امداد، نجات و مدیریت حوادث وارد چرخه عملیاتی خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی در پایان با اشاره به آمارهای سامانه ۱۲۵ افزود: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۳۱ هزار تماس با این سامانه برقرار شده که از این میان، ۱۴ هزار و ۵۱ مورد منجر به عملیات شده است.