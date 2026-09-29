به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ۷ خبر کوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه ۷ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن در مرکز آموزش علمی‌کاربردی هلال احمر گیلان

سرهنگ مهدی‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان در این آیین با اشاره به جایگاه جامعه دانشجویی، این مجموعه را از مهم‌ترین نهاد‌های روشنگری برای شناخت ابعاد جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور اعلام کرد.

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بهره برداری از طرح آبرسانی در روستا‌های لاکان رشت

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاهای، عزیز کیان، سلکی سر، اسکده، پادگان‌های آماد و شهید بیگلو، دانشگاه آزاد و زندان لاکان رشت گفت:برای اجرای این طرح عام المنفعه ۶ میلیارد تومان هزینه شده است و

با افتتاح این طرح ۲۵۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

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مرگ زندگی بخش دانشجوی رشتی

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:اعضای بدن محمدامین یوسف زاده اهل رشت که دانشجوی ترم آخر کارشناسی هوشبری در مشهد بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، برای اهدای عضو به بیماران نیازمند به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

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آمادگی همه دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب احتمالی

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان در نشست ستاد بحران شورای پدافند غیرعامل در املش

با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی، امکانات بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ جان و اموال مردم دارد.

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جمع آوری روزانه بیش از ۳۶ تن زباله در فومن

فرماندار فومن در نشست ستاد ساماندهی پسماند این شهرستان گفت: از این میزان زباله‌های جمع آوری شده تنها ۵ درصد آن از مبدا تفکیک می‌شود که ارائه آموزش‌های نوین و تفکیک زباله‌ها از مبدا در فرهنگ سازی وساماندهی پسماند‌ها بسیار تاثیر گذار است.

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قلع‌وقمع ۸ سازه غیرمجاز در خشکبیجار

رئیس حوزه قضایی خشکبیجار از قلع‌وقمع و تخریب ۸ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز خارج از محدوده طرح هادی روستا‌های این بخش خبر داد.

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آیین‌های ویژه به مناسبت هفتم مهر، روز آتش نشانی و خدمات ایمنی در سیاهکل، منجیل، فومن، آستانه اشرفیه ، خشکبیجار، املش و ضیابر اجرا شد.