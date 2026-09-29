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نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی مهاباد با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی و مسئولان محلی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد شش ماهه دستگاههای اجرایی، بر تشدید نظارتها برای تثبیت قیمتها و مقابله قاطع با تخلفات صنفی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی شهرستان مهاباد با محوریتِ انسجامبخشی به فرآیند بازرسیها و کنترل قیمتها برگزار شد. در این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی آخرین وضعیت بازار و اقدامات صورتگرفته در نیمه نخست سال جاری را گزارش کردند.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در این نشست نظارت بر بازار را یکی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی دانست و بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمتگذاری تأکید کرد.
امیرعشایری خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: بازرسیها باید مانند شرایط جنگی انجام شود و بازار به هیچ عنوان نباید رها شود. نظارتِ مستمر و تشدید بازرسیها، اولویت اصلی دستگاههای متولی است و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی در این زمینه هماهنگی و همکاریِ کامل را داشته باشند.
در ادامه این جلسه، حسین نجفزاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، با اشاره به سیاستهای سختگیرانه این ادارهکل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از عزم جدی برای برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی خبر داد.
وی در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: در شش ماهه نخست امسال، یک هزار پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در سطح استان تشکیل و رسیدگی شده است.
نجفزاده افزود که این روند با هدف تثبیت قیمتها و ایجاد آرامش در بازار تداوم خواهد داشت.
در پایان این نشست، ضمن تقدیر از تلاشهای مسئول پیشین، «نوید ضیایی» به عنوان رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد معرفی شد تا با حکم جدید، سکان هدایتِ بخشِ نظارتی و رسیدگی به پروندههای تخلف در این شهرستان را بر عهده بگیرد.