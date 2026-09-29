در نشست فرمانداران و شهرداران شهرستانهای استان تهران، استاندار تهران مقرر کرد به فوریت اعتبارات لازم برای ساخت مترو غرب استان تهران پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در حاشیه نشست بررسی مسائل متروی غرب استان تهران اظهار کرد: توسعه حملونقل عمومی از اولویتهای اصلی مدیریت استان در شهر تهران و شهرستانهاست و در نشست امروز، آخرین اقدامات اداری، مطالعات و بررسیهای مشاور پروژه با حضور فرمانداران، شهرداران شهرهای غربی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
وی افزود: براساس جمعبندی انجامشده، مقرر شد هیئتمدیره رسمی شرکت متروی غرب، مطابق ضوابط قانونی و با نظارت معاونت هماهنگی امور عمرانی و مجموعه بازرسی استانداری، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۱۰ روز تشکیل شود تا مسئولیت پیگیری فرایندهای قانونی و اجرایی پروژه را برعهده گیرد.