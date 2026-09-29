وی افزود: براساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد هیئت‌مدیره رسمی شرکت متروی غرب، مطابق ضوابط قانونی و با نظارت معاونت هماهنگی امور عمرانی و مجموعه بازرسی استانداری، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۱۰ روز تشکیل شود تا مسئولیت پیگیری فرایند‌های قانونی و اجرایی پروژه را برعهده گیرد.