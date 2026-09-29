به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی پور با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال، ۳۱ هزار و ۵۵۴ نفر برای ثبت نام کارت هوشمند ملی در استان خوزستان اقدام کرده‌اند، اظهار داشت: در این بازه زمانی تعداد ۵۶ هزار و ۱۰۴ فقره کارت هوشمند ملی به شهروندان تحویل داده است.

وی تعداد کارت‌های هوشهمند ملی آماده تحویل در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت را ۴۱ هزار و ۶۴۰ فقره اعلام کرد و از شهروندان خواست جهت تحویل کارت‌های هوشمند ملی آماده تحویل در اسرع وقت به دفاتر پیشخوان دولت دارای پروانه ارائه خدمات ثبت احوال مراجعه کنند.

امانی پور تصریح کرد: شهروندان می‌توانند جهت استعلام وضعیت صدور کارت هوشمند ملی با شماره گیری کد #۶۰۹۰*۴* از طریق تلفن همراه یا از طریق سایت اینترنتی ncr.ir اقدام و یا به دفاتر پیشخوان محل اخذ درخواست مراجعه کنند.