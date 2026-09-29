به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال غرب در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای سرباز این یگان پدافندی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای سرباز اظهار کرد: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی، جان خویش را در راه دفاع از میهن، مردم و ارزش‌های والای انسانی و اسلامی تقدیم کردند.

امیرسرتیپ دوم جعفر صالح افزود: نام و یاد شهدا بخشی از تاریخ پرافتخار این سرزمین و چراغ راه نسل‌های آینده است و همه مسئولان وظیفه دارند با خدمت صادقانه، همدلی و پاسداشت ارزش‌های انسانی، قدردان فداکاری شهدا و خانواده‌های بزرگوارشان باشند.

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال غرب شهدای سرباز را نماد تعهد و جان‌فشانی جوانان در راه دفاع از اسلام و میهن عزیزمان دانست و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد.