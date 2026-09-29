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اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تولید داخلی نهادههای کشاورزی و مهمترین مسائل بخش کشاورزی را بررسی کردند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، پرداخت مطالبات گندمکاران، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، افزایش قیمت کودهای کشاورزی، وضعیت تولید نهادهها، تولید داخلی روغن، ذخایر گوشت قرمز و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین درباره میزان تولید داخلی نهادههای کشاورزی، برنامه افزایش تولید روغن و چگونگی اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توضیح خواستند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون ۸۲.۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و حداکثر ظرف هفت تا هشت روز آینده، باقیمانده مطالبات نیز پرداخت خواهد شد.
وی افزود: با تکمیل این پرداخت، میزان تسویه مطالبات گندمکاران در زمره پرداختیهای کمسابقه سالهای اخیر قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که با توجه به دشواری تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی دولت، نیازمند تلاش و پیگیری جدی بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از هدفگذاری ایجاد ۳ هزار واحد عرضه مستقیم محصولات در سطح کشور تا پایان دولت خبر داد و گفت: این واحدها به تولیدکنندگان امکان میدهد محصولات خود را بهصورت مستقیم و با قیمت مناسب عرضه کنند و از واسطههای غیرضروری در زنجیره توزیع کاسته شود.
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی کشور حفظ شده استوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: تحولات سالهای اخیر در جهان و بحرانهای منطقهای نشان داده است که امنیت غذایی یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی کشورهاست. وی افزود: بخش کشاورزی در شرایط کنونی رشد مثبت داشته و در برخی محصولات، کشور به خودکفایی رسیده و وارد مرحله صادرات شده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، با وجود شرایط جنگی، اختلالی در امنیت غذایی کشور ایجاد نشده و روند افزایش تولید و صادرات ادامه داشته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی گفت: ذخایر کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و این وضعیت حاصل برنامهریزی و افزایش ذخایر پیش از آغاز جنگ و تأکیدات انجامشده برای تقویت تولید و تأمین کالاهای اساسی است.
تأکید کمیسیون امنیت ملی بر مدیریت جهادی و ظرفیتهای مرزی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی، خواستار استمرار مدیریت جهادی، افزایش تابآوری کشور و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی شد. وی همچنین بر فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده در مبادلات زمینی و مرزی و استفاده بیشتر از ظرفیت پایانههای مرزی برای تأمین و جابهجایی کالا تأکید کرد.
در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید شد.