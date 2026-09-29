مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران حج و عمره گفت: بخش عمده سهمیه پیش‌بینی‌شده برای ایرانیان خارج از کشور، تکمیل شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا نیمه مهرماه، در مهلت اعلام‌شده، برای نام‌نویسی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مدیران حج و زیارت با اداره کل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف بررسی جزئیات نام‌نویسی متقاضیان ایرانی مقیم خارج از کشور برای حج تمتع ۱۴۰۶ برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور، برنامه‌ریزی برای حضور آنان در موسم حج آینده و راهکار‌های ارائه خدمات شایسته به زائرانی که از کشور‌های مختلف عازم سرزمین وحی می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به تدوین سازوکار مشخص برای حضور ایرانیان خارج از کشور در حج تمتع از موسم حج ۱۴۰۵، برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت در حج تمتع ۱۴۰۶ نیز با جدیت دنبال می‌شود.

سعید کوزه گران، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، پذیرش و اعزام زائران حج و عمره در این نشست تاکید کرد: بخش عمده سهمیه پیش‌بینی‌شده برای این دسته از هموطنان، تکمیل شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا نیمه مهرماه، در مهلت اعلام‌شده، برای نام‌نویسی اقدام کنند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین احدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور و جامعه نخبگانی این هموطنان، بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه ارتباطات و تسهیل حضور هم میهنان در مناسک و سفر‌های زیارتی تأکید کرد.

وی با اشاره به علاقه‌مندی ایرانیان خارج از کشور به معنویت و سفر‌های زیارتی اظهار داشت: فراهم شدن امکان حضور این هم‌وطنان در قالب کاروان‌های سازمان حج و زیارت، زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران را فراهم می‌کند.

در این نشست همچنین راهکار‌های گسترش اطلاع‌رسانی درباره سفر‌های عمره مفرده و عتبات عالیات برای ایرانیان خارج از کشور بررسی شد و مدیران دو سازمان بر پیگیری زمینه‌های همکاری در این حوزه تأکید کردند.

جزئیات تکمیلی درباره برنامه‌های اطلاع‌رسانی و نحوه بهره‌مندی ایرانیان مقیم خارج از کشور از ظرفیت‌های سفر‌های زیارتی، متعاقباً اعلام خواهد شد.