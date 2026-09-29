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دختران ایلامی با کسب عنوان قهرمانی تیمی جوانان و چهار نشان انفرادی در رقابتهای سهگانه قهرمانی کشور، جام آزاد و هفته دوم لیگ برتر خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در رقابتهای سهگانه قهرمانی کشور و کاپ آزاد ورزشهای سهگانه که به میزبانی اراک برگزار شد، تیم دختران ایلام عنوان نخست رده جوانان را از آن خود کرد.
شکوفه داورییکتا، ورزشکار ایلامی، در این رقابتها سه نشان کسب کرد: دو نقره در رده سنی امید و جام آزاد، و یک برنز در بخش انفرادی لیگ برتر.
منیره طاووسی، دیگر ورزشکار ایلامی، نیز به نشان برنز رسید.
همچنین تیم باشگاه آیین ایلام در هفته دوم لیگ برتر سهگانه با ادامه نتایج مطلوب خود، جایگاه نخست جدول را حفظ کرد.