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فرماندار شهرستان آذرشهر امکانات و نیروی انسانی موجود در آتشنشانی های شهرستان را جوابگوی نیاز منطقه ندانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت اللهی با تجلیل از خدمات جهادی و ایثارگریهای نیروهای آتش نشانی شهرستان گفت: با توجه به صنعتی بودن آذرشهر و وجود برخی واحدهای صنعتی با خطر پذیری بالا و همچنین گسترگی شهرستان، نیروی انسانی ماهر، امکانات و تجهیزات آتش نشانی شهرهای این شهرستان کافی نیست.
وی افزود: تجهیز واحدهای آتشنشانی به دستگاه فوماتیک و همچنین تجهیز به نردبان آتشنشانی به علت افزایش ساختمانهای بلند و افزایش تعداد خودروهای آتشنشانی و جذب نیروهای متخصص و ماهر ضروری است.