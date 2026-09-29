به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت اللهی با تجلیل از خدمات جهادی و ایثارگری‌های نیرو‌های آتش نشانی شهرستان گفت: با توجه به صنعتی بودن آذرشهر و وجود برخی واحد‌های صنعتی با خطر پذیری بالا و همچنین گسترگی شهرستان، نیروی انسانی ماهر، امکانات و تجهیزات آتش نشانی شهر‌های این شهرستان کافی نیست.

وی افزود: تجهیز واحد‌های آتش‌نشانی به دستگاه فوماتیک و همچنین تجهیز به نردبان آتش‌نشانی به علت افزایش ساختمان‌های بلند و افزایش تعداد خودرو‌های آتش‌نشانی و جذب نیرو‌های متخصص و ماهر ضروری است.