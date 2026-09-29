مدیر بازسازی و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری نوسازی صنایع از ۱۱۳ میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای حسین نوروزی افزود: همزمان با محدود شدن این منابع، ۵۲۳ واحد صنعتی در سامانه متمرکز نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند که مجموع درخواست مالی آنها به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به نیاز واحد‌های صنعتی به منابع جدید ادامه داد: ایدرو پیشنهاد کرده است با همکاری اتاق ایران و دریافت مجوز از سازمان بورس، یک شرکت یا صندوق تأمین سرمایه ایجاد شود.

مدیر بازسازی و نوسازی ایدرو گفت: با اهرم‌سازی منابع بانکی و بخش خصوصی از طریق این ابزار مالی، ظرفیت تسهیلات‌دهی می‌تواند سه تا ۶ برابر افزایش یابد و منابع برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های دارای اولویت اختصاص پیدا کند.

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌های تولید، بر جبران خسارت واحد‌های صنعتی ناشی از محدودیت حامل‌های انرژی تأکید کرد.

آریا حقیقی گفت: اجرای تکالیف قانونی دولت در این زمینه باید بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد.