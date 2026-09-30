کلیمیان و ارامنه ساکن در اصفهان، دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور را بخشی از مفهوم پاسداشت وطن می‌دانند و در این راه آماده جانفشانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وطن، فارغ از دین، مذهب و باورهایمان، خانه مشترک همه ماست.اقلیت‌های دینی نیز همچون دیگر شهروندان، بخشی از تاریخ و هویت این سرزمین‌اند و در روز‌های سخت، در کنار دیگر مردم برای حفظ و سربلندی وطن ایستاده‌اند.

کلیمیان و ارامنه ساکن در اصفهان ضمن دعوت از حضور هم کیشان خود، برای شرکت در رزمایش جان فدان اصفهان نصف جهان که پنج شنبه نهم مهر از ساعت ۱۴، از میدان آزادی به سمت گلستان شهدا برگزار می‌شود، اعلام آمادگی کردند.

قدمت سکونت ارامنه در اصفهان به دوره صفویه بازمی‌گردد و اکنون حدود ۱۰ هزار نفر ارمنی در این خطه زندگی می‌کنند که حدود هشت هزار نفرشان در کلانشهر اصفهان سکونت دارند.

در استان اصفهان هزارو ۲۰۰ شهروند کلیمی زندگی می‌کنند و در ۱۶ کنیسه به عبادت می‌پردازند.