به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهسا عظیمی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: این حادثه امروز در نزدیکی شهر کلاته‌خیج رخ داد و در پی آن یک خانم ۶۵ ساله در دم جان باخت و ۱۷ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این نیسان‌وانت حامل کارگران فصلی کشاورزی اراضی منطقه بود که پس از وقوع حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

عظیمی با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: حال دو نفر از مصدومان وخیم است.