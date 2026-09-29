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واژگونی یک دستگاه نیسانوانت حامل کارگران فصلی در مسیر کلاتهخیج شاهرود یک کشته و ۱۷ مصدوم برجای گذاشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهسا عظیمی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: این حادثه امروز در نزدیکی شهر کلاتهخیج رخ داد و در پی آن یک خانم ۶۵ ساله در دم جان باخت و ۱۷ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: این نیسانوانت حامل کارگران فصلی کشاورزی اراضی منطقه بود که پس از وقوع حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
عظیمی با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: حال دو نفر از مصدومان وخیم است.