به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ چهارمین مراسم بزرگداشت شهید امیر سرلشکر حسن آبشناسان و نخستین سالگرد درگذشت همسر این شهید و سالگرد تدفین شهدای گمنام شهرک شهید آبشناسان فردا چهارشنبه ۸ مهر در پرندک برگزار می‌شود.

این مراسم فردا شب از نماز مغرب و عشاء، مسجد جامع شهرک شهید آبشناسان واقع در پرندک برگزار می‌شود.

امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر نیروی ویژه هوابرد و قرارگاه شمال غرب ارتش ۸ مهر سال ۶۴ در منطقه سرسول کلاشین شمال عراق به شهادت رسید.