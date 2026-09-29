مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان در بازدید از مناطق حادثه دیده از سیلاب بامداد یکشنبه در شهرستان مراوه تپه گفت: سیلاب به ۲۸ واحد مسکونی در شهر و روستا‌های مراوه تپه خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خسروی افزود: از این تعداد، ۸ واحد نیازمند احداث مجدد و ۲۰ واحد نیز نیازمند تعمیرات هستند.

او ادامه داد: ارزیابی خسارت‌ها به معابر و تاسیسات روبنابی از جمله آسفالت ها، جوی، جدول وکانال. ادامه دارد که به زودی میزان خسارت‌ها به مدیریت بحران استان اعلام خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: دستورات لازم جهت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک بلاعوض جهت جبران خسارات به واحد‌های مسکونی صادر شده است.