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در معاملات امروز بورس انرژی هر لیتر بنزین ویژه (سوپر) با نرخ ۱۱۱ هزار تومان کشف قیمت شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در معاملات سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ رینگ داخلی تالار نفت، گاز و حاملهای انرژی بورس انرژی ۲۴۰ هزار لیتر بنزین ویژه (سوپر) وارداتی از سوی یک شرکت پتروپالایش عرضه شد.
قیمت پایه هر لیتر در این معامله ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود و با همین قیمت به فروش رفت.
در معاملات ۸ تیر ماه امسال بورس انرژی هر لیتر بنزین ویژه حود ۸۰ هزار تومان، ۱۴ مرداد حدود ۸۵ هزار تومان و ۴ شهریور حدود ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شده بود.