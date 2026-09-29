مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت برای هفت گروه، اظهار داشت: سال گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ خانواده در این رویداد شرکت کردند و امسال از ۴۰ تا ۵۰ هزار خانواده برای حضور در این جایزه دعوت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امسال تلاش می‌شود این جایزه هرچه مردمی‌تر برگزار شود، گفت: خانواده‌هایی که با فرزندآوری و تربیت فرزندان، انسان‌های بزرگ و شایسته‌ای را به اجتماع تحویل داده‌اند، می‌توانند خود را نامزد دریافت این جایزه کنند.

این مقام مسئول خطاب به اصحاب رسانه افزود: از همه دوستانی که در خبرگزاری‌های مختلف در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کنم در این رویداد شرکت کنند؛ زیرا معتقدم اصحاب رسانه در مسئله ازدواج و فرزندآوری نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند و خواهند کرد.

وحید دستجردی همچنین از سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ازدواج و به‌ویژه فرزندآوری، نخبگان، دستگاه‌های اجرایی دولتی، مدیران اجرایی کشور و بخش خصوصی خواست در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شرکت کنند و تصریح کرد: بخش خصوصی پایه بسیار مهمی برای مسئله حمایت از ازدواج و فرزندآوری است و از شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور می‌خواهیم وارد این عرصه شوند.

وی با اعلام اینکه مهلت ثبت‌نام این رویداد تا بیستم مهرماه تمدید شده است، ادامه داد: دو سایت برای ثبت‌نام اعلام شده است تا دست مردم برای ثبت درخواست و معرفی خود باز باشد.

دبیر چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت، زمان برگزاری این رویداد را بیست‌وچهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و درباره «حال خوب» این جایزه اظهار داشت: فرزندآوری حال بسیار خوبی می‌دهد؛ کودکان معصومی که متولد می‌شوند فضا را تلطیف می‌کنند، خانواده‌ها را مستحکم می‌سازند، ارتباط عاطفی میان پدر و مادر را بیشتر می‌کنند و خانواده و فامیل را شاد می‌سازند؛ بنابراین این رویداد انرژی بسیار مثبتی به همه می‌دهد.

وی در پایان هدف برگزاری این جایزه را الگوسازی و گفتمان‌سازی در زمینه ازدواج و فرزندآوری برشمرد و گفت: این موضوع باید به یک گفتمان عمومی در جامعه، میان زنان و مردان و خانواده‌های ما تبدیل شود.